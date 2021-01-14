Daday’da sağlık çalışanlarına ilk korona virüs aşısı uygulandı

Ksatamonu’nun Daday ilçesinde sağlık çalışanlarına ilk korona virüs aşısı uygulandı.

Çin’den gelen Covid19 aşısı tüm sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanırken, Daday'da da ilk aşı Devlet Hastanesi çalışanlarına yapıldı.

Sağlık Bakanlığının Çin’den sipariş ettiği Covid19 aşılarının 3 milyon dozluk ilk partisi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında incelendikten sonra testleri başarı ile geçerek acil kullanım onayı almıştı. İlk aşılar Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve kurul üyelerine uygulandı.

Aşılar ilk etapta sağlık çalışanları ve 65 yaş üzerinden başlamak üzere peyderpey uygulanacak. Daday’da ilk aşılama Daday Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Atakan Torun’a yapıldı. Daday Devlet Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi başta olmak üzere 90 sağlık çalışanına Covid19 aşılarının ilk dozunu aldı. İki doz şeklinde uygulanacak aşılamanın ikinci dozu ise 28 gün sonra yapılacak. Daday Devlet Hastanesi’nde oluşturulan 5 adet aşı odası ve 5 sağlık personeli ile aşı işlemlerine başlanırken, aşı olmak isteyen vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)’den sorgulama yaparak aşı tarihlerini öğrenip, en yakın sağlık kuruluşuna başvuru yapabilecekler.

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