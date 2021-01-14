Tosya’da 55 adet tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı

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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleriyle temin edilen 55 adet tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Tosya Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleriyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin katkılarıyla temin edilen 55 adet tablet Tosya Kaymakamlığına teslim edildi. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin tarafından teslim alınan tabletler ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak.

Tabletleri teslim alan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Tosya Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin katkılarıyla, uzaktan eğitim imkanından mahrum olan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hediye edilmek üzere 55 adet tablet bilgisayarın teslimi, Milli Eğitim Müdürlüğümüze yapıldı. Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Ekşi’ye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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