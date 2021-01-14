Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden kaçak tütün operasyonu

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM ) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 bin adet doldurulmuş makaron, 11 şişe sahte alkollü içki, 2 kilogram açık kıyılmış tütün, çok sayıda aroma ve solüsyon ürün ele geçirilirken, 1 şahıs hakkında idari para cezası uygulanıp adli tahkikata başlandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçak tütün ve yan ürünleri ile kaçak/sahte alkollü içki imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik il merkezinde tespit edilen bir ikamete yönelik yapılan operasyonda; 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 bin adet doldurulmuş makaron, 11 şişe sahte alkollü içki, 2 kilogram açık kıyılmış tütün, çok sayıda aroma ve solüsyon ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şahıs hakkında idari para cezası uygulanırken, 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince adli tahkikata başlanıldı.

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