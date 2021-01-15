Kastamonu'da geyik avcıları suçüstü yakalandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kızıl geyik avlayan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Tosya ilçesine bağlı ormanlık alanda 2 kişi kaçak avcılık yaparken koruma altında olan kızıl geyiği avladı. 7 yaşındaki kızıl geyiği avlayan kaçak avcılar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kaçak avcılara ait 3 adet av köpeği ve 1 adet tüfeğe el konularak, kişi başı 2 bin 267 TL idari para cezası ile birlikte, öldürülen kızıl geyiğin tazminat bedeli olarak da 22 bin 567 TL para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.