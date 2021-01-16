Vakaların yüzde 85 azaldığı Kastamonu’da tedbirler elden bırakılmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vakaların yüzde 85 azaldığı Kastamonu’da tedbirler elden bırakılmıyor

İHA

Vakaların yüzde 85 azaldığı Kastamonu’da tedbirler elden bırakılmıyor

Alınan önlemler sonucunda vakaların yüzde 85 azaldığı Kastamonu’da tedbirleri aksatmayan emniyet güçleri, şehrin bir çok noktasında uygulama yaparak denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Sokağa çıkma kısıtlamasının uyulduğu ve denetimlerin sıklaştırıldığı Kastamonu’da yüzde 50 artış gösteren korona virüs vakaları bu ay, geçtiğimiz aya göre yüzde 85 azaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Kastamonu’da vatandaşlar, yasağa uydu. Sabah saatlerinde sadece kısıtlamadan muaf olanlar ile evlerine yakın fırınlardan ekmek alanların görüldüğü caddelerde polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Cuma akşamı saat 21.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte Kastamonu’da vatandaşlar, evlerinden çıkmamasıyla caddeler sessizliğe büründü.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ve Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısıtlama ile birlikte şehir girişçıkışlarında ve şehir merkezinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde genel olarak vatandaşların yasaklara uyduğu görüldü. Bu sayede Kastamonu’da geçtiğimiz aya göre korona virüs vakalarında yüzde 85 azalma olduğu açıklandı.
Ayrıca bazı esnaflar, eksi 3 dedece soğukta denetimlerini sürdüren polis ekiplerine sıcak çay ikramında bulundu. Esnaflar, polis ekiplerine demledikleri çaydan verdi. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tosya'da kaçak kızıl geyik avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Tosya'da kaçak kızıl geyik avlayan 2 kişi suçüstü ...
Kastamonu'da geyik avcıları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da geyik avcıları suçüstü yakalandı
Vak’a sayısı sıfırlanan ilçede tedbirler elden bırakılmıyor Kastamonu’da bir ilçede daha vaka sayısı sıfırlandı
YEREL HABERLER Vak’a sayısı sıfırlanan ilçede tedbirler elden ...
Dalga konusu olan kilolarından kurtulmak için başladığı sporda Türkiye şampiyonu oldu Sağlık bir bedene kavuştuğu kick boksta milli takıma kadar yükseldi Genç sporcunun yeni hedefi Avrupa ve Dünya şampiyonluğu
YEREL HABERLER Dalga konusu olan kilolarından kurtulmak için ...
Kastamonu’da 2020 yılında 79 yaban hayvanı tedavi edildi
YEREL HABERLER Kastamonu’da 2020 yılında 79 yaban hayvanı tedavi ...
Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden kaçak tütün ...
Jandarma ekiplerinden sahte alkol operasyonu
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden sahte alkol operasyonu
Bir ilçede daha korona virüs sıfırlandı
YEREL HABERLER Bir ilçede daha korona virüs sıfırlandı
Tosya’da 55 adet tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı
YEREL HABERLER Tosya’da 55 adet tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere ...
Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 97 kişiye 64 bin lira para cezası
YEREL HABERLER Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 97 kişiye ...
Daday’da sağlık çalışanlarına ilk korona virüs aşısı uygulandı
YEREL HABERLER Daday’da sağlık çalışanlarına ilk korona virüs aşısı ...
Kastamonu’da öğrencilere tablet dağıtıldı
YEREL HABERLER Kastamonu’da öğrencilere tablet dağıtıldı
Bu işyerinde çiğ köfte alan kumbaraya para atmadan geçemiyor
YEREL HABERLER Bu işyerinde çiğ köfte alan kumbaraya para atmadan ...