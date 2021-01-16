Kastamonu’da yaban hayatı drone destekli denetimlerle korunuyor Kaçak avcılık yapmak isteyenler havadan denetimlerle engelleniyor

Kastamonu’da yaban hayatını korumak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler, drone destekli denetim yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte kaçak avcılıkla mücadele kapsamında drone destekli denetim yaptı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü Av Koruma Kontrol Ekipleri ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Birimleri ekipleri ortak devriye çalışmaları gerçekleştirdi. Belgeli avcıların haklarının korunması, sürdürülebilir yaban hayatı ve türün devamlılığı yönünden kaçak avlanmanın asgari düzeye indirilmesi doğrultusunda yapılan denetimlerde, av koruma ve kontrol çalışmaların devam ettiği ve ihbarların da değerlendirildiği kaydedildi.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvan Birimleriyle Av Koruma ve Kontrol Ekipleri, koruma kontrole yönelik koordinasyon ve işbirliğini artırmak amacıyla ortak devriye gerçekleştirdi. Yaban hayatı türlerini korumaya yönelik yapılan denetimlerde kaçak avlanma potansiyeli olan sahalarda ‘drone’ teknolojisinden yararlanılarak havadan alan izlemesinin yapılırken, kurumlar arası işbirliği çerçevesinde teknolojik imkanlardan faydalanılarak koruma kontrol faaliyetlerinin 2021 yılında da etkin bir şekilde devam edeceği öğrenildi.

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