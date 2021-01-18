KUZKA’dan SOGEP bilgilendirme toplantısı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile başvuru sırasında izlenecek sürece dair paydaşları bilgilendirme amaçlı iki ayrı çevrimiçi toplantı düzenlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan destekle Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından uygulanacak programın içeriği ile başvuru sürecine ilişkin 18 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 14.00’da çevrimiçi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Program kapsamında ikinci çevrimiçi bilgilendirme toplantısı ise 21 Ocak 2021 Perşembe günü saat 14.00’da yapılacak.

100 kişi ile sınırlı olan çevrimiçi toplantılara katılım için ajans web sitesinde (www.kuzka.gov.tr) bulunan linklerden önceden kayıt yaptırmak gerekiyor. Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra ise toplantı öncesinde ajans tarafından gönderilen linkle toplantıya katılım sağlanabiliyor.

Başvurular Mart’ta sona eriyor

En az 1 milyon lira ve üzeri bütçesi olan projelerin destekleneceği Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), 19 Mart 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar proje başvurusuna açık olacak. Proje başvurusu yapmak isteyenler söz konusu tarihten önce bilgi formu, faaliyet planı ve bütçe dokümanını sogep2021@kuzka.gov.tr eposta adresine ve resmi yazı ile ajansa göndermeleri gerekiyor. Proje ile ilgili olarak dokümanlara Ajansın resmi internet sitesi www.kuzka.gov.tr adresinden indirebiliyor.

SOGEP kapsamında her il için seçilen 4 proje, ajans ile geliştirme süreci sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na değerlendirme için gönderilecek olup, il bazlı yedek projelerde seçilebilecek.

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