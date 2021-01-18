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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cide beklenen kar yağışı ile beyaza büründü

İHA

Cide beklenen kar yağışı ile beyaza büründü

Kastamonu’nun Cide ilçesi iki gündür süren kar yağışı ile beyaza bürünürken, ağaçlarda buz sarkıtları oluştu.
Hava sıcaklığının gece eksi 4 dereceye düştüğü Cide ilçesinde ağaçların dallarında buz sarkıtları oluştu. İki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte Cide Belediyesi ekipleri de harekete geçti. Ekipler, özellikle kaldırımda biriken karları temizlemek için aralıksız çalışmalarını sürdürürken, buzlanan alanlar ise özel hazırlanan ilaç ile ilaçlanıyor. Uzun zamandır kar yağışını bekleyen vatandaşlar, karın yağmasıyla kartopu oynadı. Bazı esnaflar ise, iş yerlerinin önündeki biriken karları temizledi.
Giderek etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle ilçede 69 köye ulaşım sağlanamadığı belirtildi. Hem Karayolları ekipleri hem de Özel İdare ekipleri, yolları açık tutabilmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

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