Kastamonu’da 392 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu'da 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 392 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi verilerine göre, Kastamonu merkezde 64, Ağlı’da 2, Araç’ta 66, Azdavay’da 38, Bozkurt’ta 8, Cide’de 43, Çatalzeytin’de 12, Daday’da 20, Devrekani’de 25, Doğanyurt’ta 13, Hanönü’nde 6, İhsangazi’de 7, İnebolu’da 26, Küre’de 20, Pınarbaşı’nda 17, Seydiler’de 1, Şenpazar’da 12, Taşköprü’de 6 ve Tosya’da 6 köy yolu olmak üzere 392 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.