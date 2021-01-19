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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’da 392 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

İHA

Kastamonu’da 392 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kastamonu'da 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 392 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Kastamonu İl Özel İdaresi verilerine göre, Kastamonu merkezde 64, Ağlı’da 2, Araç’ta 66, Azdavay’da 38, Bozkurt’ta 8, Cide’de 43, Çatalzeytin’de 12, Daday’da 20, Devrekani’de 25, Doğanyurt’ta 13, Hanönü’nde 6, İhsangazi’de 7, İnebolu’da 26, Küre’de 20, Pınarbaşı’nda 17, Seydiler’de 1, Şenpazar’da 12, Taşköprü’de 6 ve Tosya’da 6 köy yolu olmak üzere 392 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

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