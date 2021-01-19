Kastamonu'da deprem

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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 2,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Merkezi’nin internet sitesindeki son deprem verilerinde, Tosya'nın Ortalıca Köyü yakınlarında zeminden 6.3 kilometre derinlikte 2,3 şiddetinde deprem meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

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