Cide’de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Cide Kaymakamlığı tarafından kar yağışı sonrasında kapanan köy yollarının açılabilmesi için kar kürüme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlatıldı.

Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait 4 araç ve 8 personel ile karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Şu an kapalı olan 43 köy yolunun ulaşıma açılabilmesi için ekipler, mesai gözetmeksizin gece gündüz demeden yollarda kar kürüme çalışmaları devam ediyor.

Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, şu an 4 araç ile 8 personelin zor kış şartlarında ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, “Köylerimiz çok fazla ve dağınık olması sebebiyle her alana anında yetişilemiyor. Bu yüzden mesai gözetmeksizin ekiplerimizin çalışması gece gündüz devam ediyor. En kısa sürede tüm köylerimizin yollarını açmak için çaba raf ediyoruz” dedi.

Kaymakam Sağlam, Loc Bölgesinde bulunan Derebucağı, Menük, Ortaca, Çukurcal, Nanepınarı, Emirler ve Döngelce köy yollarının kardan temizlendiğini ifade ederek, “Ayrıca ilçemize bağlı Soğuksu ve Fakaz Bölgelerinde de köy yollarımızı açık tutabilmek için çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

