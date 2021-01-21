Kastamonu’da kurallara uymayan 46 kişiye 51 bin TL ceza

Kastamonu’da 1420 Ocak tarihleri arasında korona virüs tedbirlerine uymayan toplam 46 kişiye, 51 bin 350 TL idari para cezası uygulandı.

Kastamonu Valiliği, 1420 Ocak tarihleri arasında maske takmamaktan 2, sosyal mesafeye uymamaktan 10, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 1, yaş kısıtlaması olup sokağa çıkan 1, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 32 kişi olmak üzere, toplamda 46 kişiye 51 bin 350 TL idari para cezasının uygulandığını açıkladı.

Yine karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 1 kişi hakkında TCK 195. maddesine göre işlem yapılması için suç duyuşundu bulunulduğunun belirtildiği açıklamada, diğer şahıslar hakkında da suç duyurusunda bulunma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.