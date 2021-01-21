Kastamonu’da 'Önce Yaya' uygulaması yapıldı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Önce Yaya' uygulaması gerçekleştirildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Önce Yaya' uygulaması kapsamında yayalara, yaya geçitlerinde yapılacak hareket tarzlarını öğretmek, kurallara riayet etme ve algılanan yakalanma riski duygusunun kazandırılması, araç sürücülerine ise trafik ışığı veya trafik görevlisi bulunmayan ancak yaya geçidi çizgileri ve yaya geçidi levhalarıyla belirlenmiş olan yerlerden geçişlerde önceliğin yayaya ait olduğu ve sürücülerin durarak yol vermeleri gerektiği öğretildi.

Uygulamada, 379 araç kontrol edilerek, yol kullanıcıları ve yayalara kış mevsiminde alınacak tedbirleri konusunda ayrıca bilgilendirme yapıldı.

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