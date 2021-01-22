KUZKA'dan proje döngüsü eğitimi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) proje üretme, yazma ve yönetme kapasitesinin artırılmasına yönelik gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ve Proje Atölye Çalışması" düzenleyecek. Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde uygulanacak programa, 24 Ocak 2021 tarihine kadar bölge sorunlarına çözüm üretmeyi amaçlayan ve proje fikri olan herkes başvuru yapabilecek.



KUZKA tarafından yürütülen kadınların ve gençlerin işgücü potansiyelinin geliştirilmesi sonuç odaklı programı kapsamında Kastamonu, Sinop ve Çankırı’da bulunan kurum ve kuruluşlar ile proje üretme, yazma ve yönetme kapasitesinin artırılması amaçlanıyor. Bölgede yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak için yeni projeler geliştirilecek. Bu sayede bölgeye özgü bir proje havuzunun oluşturulması sağlanacak. Bu kapsamda proje havuzuna eklenmesi amacıyla yeni projelerin üretileceği bir proje atölyesi tasarlandı. Başlangıç seviyede verilecek Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’nden sonra katılımcılar atölye çalışması ile proje fikirleri üzerinden çalışarak, proje dosyaları oluşturacak.



Eğitim ve atölye çalışması üç aşamada gerçekleştirilecek

Program, online platform üzerinden üç aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşamada katılımcılara 2526 Ocak 2021 tarihlerinde 10.0013.00 saatleri arasında Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi verilecek. Katılımcılar bu aşamadan sonra ekipleri ile eğitimini aldıkları konulara ilişkin proje fikri oluşturarak, mantıksal çerçeve dokümanını dolduracaklar. İkinci aşamada ise 45 Şubat 2021 tarihlerinde 10.0013.00 saatleri arasında her proje fikri için oluşturulmuş mantıksal çerçeveler eğitmen eşliğinde incelenecek ve geri dönütler verilecek. Üçüncü aşama olan 9161718 Şubat 2021 tarihlerinde 10.0013.00 saatleri arasında da hazırlanmış mantıksal çerçeveye göre proje bilgi formu doldurulacak ve eğitmenlerden geri dönütler alınacak. Atölye çalışmaları sonunda katılımcılardan, bireysel ya da ekip olarak Bölgenin sorunlarına çözüm üreten bir proje geliştirmeleri hedefleniyor.

Programa katılım sağlamak isteyenlerde; geliştirilmek istenen bir proje fikrinin olması ve mümkünse o projeyi birlikte geliştireceği bir ekip oluşturarak katılmaları gerekiyor. Programa katılım sağlamak isteyenler en geç 24 Ocak 2021 tarihinde saat 14.00’a kadar başvuru yapabilecekler.



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