Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 6 tutuklama

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Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 6 kişi tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. 4 gün önce kent merkezinde düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından gece saatlerinde adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2021-01-24 10:20:08



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