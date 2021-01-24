Kastamonu'da yakalanan 6 DEAŞ'lı tutuklandı

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Kastamonu’da DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. DEAŞ terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle yabancı uyruklu şahıslara yönelik il merkezinde düzenlenen operasyonda, 6 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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