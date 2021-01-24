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Kastamonu Belediyespor, EHF Cup’taki ilk galibiyetini aldı Avrupa Hentbol Kupası (EHF) Kupası B Grubu Kastamonu Belediyespor: 29 - Handball Club Lada: 25

İHA

Kastamonu Belediyespor, EHF Cup’taki ilk galibiyetini aldı Avrupa Hentbol Kupası (EHF) Kupası B Grubu Kastamonu Belediyespor: 29 - Handball Club Lada: 25

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi B Grubu'nda çıktığı üçüncü maçında ilk galibiyetiyle tanıştı. Kastamonu Belediyespor, çekişmeli geçen karşılaşmanın sonunda Rusya temsilcisi Handball Club Lada’yı 2925 yenmeyi başardı.
Avrupa Hentbol Kupası EHF CUP’ta B Grubu’nda mücadele eden Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, gurubundaki üçüncü karşılaşmasına çıktı. Kastamonu Belediyespor (KBSK), Rusya temsilcisi Handball Club Lada ekibiyle Kastamonu Merkez Yeni Spor Salonu’nda mücadele etti. Müsabakaya hızlı başlayan Rusya temsilcisi Lada, bulduğu atakları değerlendirerek Kastamonu temsilcisi karşısında ilk yarısı 1314 önde tamamladı.
İkinci yarıya tutuk başlayan Kastamonu Belediyespor, Lada karşısında 3 sayı geriye düştü. Hızlı toparlayan ve oyuna ortak olan Kastamonu, Lada’ya defansta geçit vermeyerek hızlı ataklarda bulduğu gollerle 9’uncu dakikada 2 sayı öne geçmeyi başardı. İkinci yarı oyuna tamamen ağırlığını koyan Kastamonu Belediyespor, 12’inci dakikada ise Lada karşısında farkı 4’e çıkardı. Lada’nın ataklarını kesen Kastamonu ekibi, bulduğu hızlı atakları iyi değerlendirerek Lada karşısında 16’ıncı dakikada 5 farka ulaştı ve 2218 öne geçti. Karşılaşmanın sonuna kadar üstünlüğünü koruyan Kastamonu Belediyespor, Lada karşısında gösterdiği üstün performansıyla 2925 galip ayrıldı.
Mücadelede Kastamonu Belediyespor kalecisi Merve Durdu da boş gördüğü Lada kalesine gönderdiği iki topu ağlarla buluşturdu. Ayrıca karşılaşmada Betül Yılmaz’ın da aynı taktikle Lada kalesine gönderdiği top gol oldu.
Kastamonu Belediyespor, grupta çıktığı üçüncü maçında ilk galibiyetini alarak dengeleri de değiştirmiş oldu. Öte yandan karşılaşmada dünyaca ünlü Norveçli sporcu Amanda Kurtovic, 10 gol atarak takımını sırtlarken, Nina Zulic ise 5 gol ile takımına katkı verdi. Lada’da ise Kirdiasheva 9 gol atmasına rağmen takımını yenilmekten kurtaramadı.

“Zor bir maçtı, iki puan almak önemliydi”
Maç sonrası konuşan Kastamonu Belediyespor Antrenörü Helle Thomsen, “Galip geldiğimiz için tabii ki de mutluyum. Bu maçtan iki puan almak bizler için çok önemliydi. Çok fazla oyuncu kullandık, hepsi de gayet iyiydiler. Takıma katkı verdiler. Lada karşılaşması zor bir maçtı. Lada’nın çok iyi oyuncuları var. İki puan almak bizler için çok güzeldi. 1 hafta önce karşılaştığımız Nantes takımını gördünüz. Şu anda bizler için önemli olan maç maç gitmek, şimdi bu maçı bitirip önümüzdeki maçlara bakacağız. Çünkü bu 8 gün içerisinde çok iyi de oynayabiliriz, çok kötü de oynayabiliriz. Şu anda önümüzde oynayacağımız Çarşamba günkü Bodrum maçına odaklanmak” dedi.
Takımın son günlerde performansının arttığını söyleyen Thomsen, “Şu anda üç yeni oyuncumuz var. Her şey için zamana ihtiyacımız var. Bugün onlar çok iyi oynadılar ama bizim de sabırlı olmamız gerekiyor. Bu yeni oyuncularımız 34 haftadır buradalar, onlar için biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor” diye konuştu.
Lada karşısında çok iyi bloklar yapıldığını ve bu blokların da karşılaşmanın gidişatını değiştirdiğini anlatan Thomsen, “Yulia, Katya ve Betül’ün yaptığı bloklar benim için fantastikti. Bu da karşılaşmanın kazanılmasında önemli bir etken oldu. Bu birazda savunma ile kalecinin biraz anlaşmasıyla alakalı bir durum. Özellikle ikinci yarıda boş kaleye gönderdiğimiz toplar gol oldu, bu işi çok iyi yaptık” şeklinde konuştu.
Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı Kaptanı Serpil İskenderoğlu ise, “Karşılaşmadan önce Lada’yı yeneceğimizi düşünmüştüm. Zaten buraya yeneceğiz diye geldik. Maça bu şekilde çıktık. Çünkü bizim son şansımız olduğunu biliyorduk. Arkadaşlarımızda tamamen kendilerini bu maça verdiler. Herkesi kutluyorum, Kastamonu halkını da verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Her zaman bizlerin yanında oldular” ifadelerini kullandı.
Kastamonu Belediyespor, B Grubu’nda Rusya’dan Lada, Fransa’dan Nantes Atlantique ve Polonya’dan MKS Perla takımlarıyla eşleşmişti.
Kastamonu Belediyespor, ilk maçında Polonya temsilcisi MKS Perla Lublin ile Kastamonu’da 2020 berabere kalırken, ikinci karşılaşmasında Fransa deplasmanında Nantes Atlantique’ye 3526 mağlup olmuştu.

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