Cide’de 85 yaş ve üzeri vatandaşların ilk doz aşıları tamamlandı

Cide Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Covid19 virüsü ile mücadelede kapsamında ikinci aşama olan aşılama çalışmalarında 143 85 yaş ve üzeri vatandaş, evlerinde ziyaret edilerek aşılandı.

Cide Toplum Sağlığı Merkezi personeli, sağlık çalışanlarına yönelik aşılama çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yaşlılarında aşılanmasına başladı. Sağlık çalışanlarının aşı olmasının ardından Cide’de ikinci aşamaya geçildi. Bu kapsamda ekipler, ikinci aşama olarak 85 yaş ve üzeri vatandaşları evlerinde ziyaret ederek aşılarını tamamladı.

Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, “Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ilçemize bağlı köy ve mahallelerde ikamet eden 85 yaş ve üzeri toplam 143 vatandaşımızın ilk doz aşıları, zorlu iklim koşullarına rağmen iki gün gibi kısa bir sürede hanelerinde ziyaret edilerek Cide Toplum Sağlığı Merkezinde görevli 5 ekip ve 10 sağlık çalışanından oluşan sağlık personeli tarafından gerekli sağlık kontrollerinden sonra yapılmış olup, aşılama süreci Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda devam edecektir” dedi.

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