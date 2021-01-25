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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yarıyıl tatilinde Kastamonu’ya gelenler karantinaya alınacak

İHA

Yarıyıl tatilinde Kastamonu’ya gelenler karantinaya alınacak

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında yarıyıl tatilinde ilçeye gelecek olanlar, karantinaya alınacak.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına muhtar üye seçimi yapmak amacıyla Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında toplanan mahalle ve köy muhtarlarına pandemiye karşı alınan ilave tedbirler anlatıldı. Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan kararları mahalle ve köy muhtarlarına aktaran Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, halkın sağlını korumak ve vakasız bir Tosya sağlamak amacıyla pandemiye karşı ilave tedbirlerin alındığını ve bu tedbirlerin birinci derece muhatabı muhtarların olduğunun altını çizdi. Muhtarın tedbirleri sıkı sıkıya uygulamasının önemli olduğunu hatırlatan Kaymakam Pişkin, ara tatil nedeniyle şehir dışından gelenlerin karantinaya alınacağını söyledi.
Mahalle ve köylere gelen Tosyalı hemşerilerinin bilgilerinin alınan Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereği kolluk kuvvetlerine bildirilmesinin zorunlu olduğunu belirten Kaymakam Deniz Pişkin, “Pandemi nedeniyle her ne kadar öğrenciler okula gitmese de online eğitim alıyorlar. Ara tatilinin başlamasıyla birlikte Ankaraİstanbul gibi şehir dışında olan hemşerilerimiz tatili fırsat bilerek memleketine gelecektir. Vaka sayısının sıfır olduğunu gördüğümüz ilçemizde, halkın sağlını korumak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında şehir dışından gelenlere 10 günlük karantina uygulaması kararı alındı. Bunun takibini de muhtarlarımız yapacak. Mahalle ve köylerimize şehir dışından gelen kim olursa olsun kimlik bilgileri muhtarlarımız tarafından kolluk kuvvetlerine bildirilecek (polis ve jandarmaya) ve gerekli araştırma yapılacak. Durumu negatif olsa dahi mahalle ve köylerde geldikleri evlerde 10 gün boyunca karantinaya alınacak, sokağa çıkmasına izin verilmeyecek. Durumu pozitif olanlar ise kolluk kuvvetleri tarafından sağlık ekiplerine bildirilecek ve gereken yapılacaktır. Muhtarlarımızın bu hususa hassasiyetle uymasını istiyorum” dedi.
Aşı çalışmalarına da değinen Kaymakam Deniz Pişkin, “Aşılama başladı diye kimse rehavete kapılmasın. Sağlık çalışanlarından başlamak üzere risk grubunda olan vatandaşlarımız için aşılama devam etmektedir. Mahallenizde ve köyünüzde Bakanlığın açıkladığı risk kategorisinde olan vatandaşımız var ise yakinen takip ederek aşı olması konusunda yardımcı olunuz. Bu grupta yer alan vatandaşlarımız yaşlı oldukları için hizmete ulaşmakta zorluk çekebilirler. Vaka sayısı sıfır olsa dahi tedbiri elden bırakmayacağız. Çünkü bu iki dozlu aşı olduğundan ikinci doz aşılar da uygulandıktan sonra etkisini göstermeye başlayacak. Aşılar bakanlığın açıkladığı takvime göre yapıldığından vakasız bir Tosya için sırası gelen vatandaşlarımıza yardımcı olarak hizmete kolay ulaşmasını sağlayın” diye konuştu.
Öte yandan Tosya ilçesinde Covid19 hastalığı aşılama işlemi 85 yaş ve üzeri vatandaşlara devam ederken aynı zamanda vaka sayısında artış yaşanmaması için şehir dışından gelenlere de karantina uygulanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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