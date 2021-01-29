Sarımsak tarlasında çalışan kadınlara KADES’i anlattılar

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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımı için sarımsak tarlasında çalışan kadınları ziyaret etti.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğinde görevli personel, Taşköprü ilçesinde sarımsak tarlasına çalışan kadınları ziyaret etti. Ekipler, sarımsak tarlasında çalışan kadın çiftçilere KADES hakkında bilgilendirmede bulundu.

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