KOM ekipleri, kaçakçılara göz açtırmıyor

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Kastamonu'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalarda 270 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara ve 60 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü KOM Şube görevlilerince, yapılan operasyonda 270 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara ve 60 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince işlem yapıldı.

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