Jandarma ve avcılar, yaban hayvanlarına yiyecek bıraktı

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde jandarma ekipleri, avcılar ile Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. İhsangazi’ye bağlı Çiçekpınar Dağı bölgesinde Kastamonu Avcılar ve Atıcılar Kulübü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan 20 kişi tarafından yaban hayvanları için ormanlık alana balya, brokoli, yem ve kemik bırakıldı.

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