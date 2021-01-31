Ruhsatsız silahlarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda ruhsatsız silah ve tüfekle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca Devrekani ilçesi Mütevelli ve Kurtşeyh mahallelerinde ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet şarjör, 150 adet tabanca fişeği ile 1 adet hassas tartı ele geçirildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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