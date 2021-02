Kastamonu için hazırlanan şehir logosunda ‘ayı' figürü kullanıldı

Kastamonu Valiliği tarafından hazırlatılan şehir logosunda ‘ayı' figürü kullanıldı. Logonun tanıtım toplantısında, şehir efsanesi haline gelen ‘Taş düşebülü, ayı çıkabülü’ sözünün logoda işlendiği belirtildi.

Kastamonu Valiliği tarafından hazırlatılan şehir logosunda ayı figürü kullanıldı. Bir firma tarafından hazırlanan “Anadolu’nun yeryüzü cenneti” sloganının yer aldığı logoda orman ve denizi simgeleyen yeşil ve mavi desenler kullanılırken, ayrıca Kastamonu yazısındaki ‘ayı’ figürü dikkat çekti. Program sunucusu, logonun tanıtımı yapıldığı sırada şehir efsanesi haline gelen ‘Taş düşebülü, ayı çıkabülü’ sözünün logoda işlenmeye çalışıldığı kaydedildi.



“Logonun her alanda kullanılmasını bekliyoruz ama son sözü Kastamonulular söyleyecek”

Bir otelde düzenlenen şehir logosunun lansman tanıtım toplantısında konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Şehirlerin kültürel değerleri ve turizm zenginliklerine dikkat çekmek için logo, şehirlerin bilinmesi açısından artık önem arz etmekte. Bu anlamda hem ülke bazında hem de uluslararası arenada pazarlama çalışmaları açısından da logo çalışmaları çok önem arz etmekte. Bu amaçla şehirlerin kendisine has bütün güzelliklerini yansıtan bir logo belirlenmesi ihtiyacı da üst seviyede kendisini göstermekte. Kastamonu’da bahsedilen her türlü özelliklerin zengin olmasından dolayı, yani yaylasından kayak merkezine, kanyonundan milli parklarına, tarihi kültürel mekanlarına, gastronomideki özelliklerinden dolayı şehir logosunun belirlenmesi çok zorlu bir hadiseydi. Bunları da zaten bizler bu süreçte yaşadık. Bundan dolayı da profesyonel bir firmadan yardım alma ihtiyacı hissettik. Elbette ki bu süreç uzun ve meşakkatli bir süreç. Herkesin buraya katkı sağlamasını, Kastamonu halkının fikirlerini almayı isterdik ama şehrimizin bu konudaki müthiş zenginliklerinden dolayı çok geniş katılımlar mümkün olmamış ve zamanla bir karar doğrultusunda oluşturulan komisyon doğrultusunda böyle bir çalışma ortaya çıkmıştır. Bizler de ortaya çıkan komisyon doğrultusunda ittifakla ilimizin tanıtımına ve ruhuna uygun olduğuna kanaat kılarak sizlerin beğenisine sunduk” dedi.

Son sözü Kastamonuluların söyleyeceğini belirten Vali Çakır, “Elbette ki son sözü söyleyecek olacak olan sevgili Kastamonululardır. Eğer bu logoyu bölgelerine, şehirlerine, ilçelerine, ürünlerine yakıştırıyorlarsa ileride de belki kullanılmaya devam edilecektir. Yakıştırmıyorlarsa belki de bu anlamda ileride farklı bir çalışma yapılacaktır. Bizler yapılan çalışmaların bölgemizin, ilimizin ihtiyacına karşılık verdiğini düşünüyoruz. Tabii ki buradaki zorluk bir tek kalemle, bir tek harfle şehrin tüm değerlerini, artılarını göstermek mümkün değil. O yüzden bizler şu da olsun, bu da olsun diye firmaya fikirlerimizi söyledik. Tüm ilçelerimizin birbirinden farklı özellikleri bulunuyor. Türkiye’de tescilli ürün sıralamasında ilk beşteyiz, yakında üçe gireceğiz herhalde. Dolasıyla o kadar zenginliklerimiz var ki, her bir ilçemizin kendisine has özellikleri var. O yüzden firmamız da bizlere böyle yaparsanız çorba olur, çok özellikli olan şehirlerin logosunu çalışması çok zordur dedi. Yapılan çalışma neticesinde böyle bir sonuç ortaya çıktı. Şimdi bize düşen burada tüm belediyelerimize, STK’larımıza, Özel İdarelerimize, kaymakamlıklarımıza, Valiliğimize, turizm ile uğraşan değerli arkadaşlarımıza, tüm taraflarca bu logonun aktif bir şekilde kullanılıyor olmasına başlanılması” diye konuştu.



“Çok şükür artık logomuzu da bulduk”

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, şöyle konuştu:

“Firmamız, bizlere birbirinden farklı bir sürü alternatif logo getirdi. Bizler de en son ortak kanaat olarak şehrin logosu noktasında gördüğünüz logoda karar kılındı. Yaşatmak için önce birlik ve beraberlik lazım. Hepimizin aynı tuşa basmamız lazım. Hepimizin Kastamonu adına ne yapabilirizi bir beyin fırtınası şeklinde bundan sonra konuşması lazım. Çünkü olmazsa olmazlardan bir tanesi logomuzdu, çok şükür onu da bulduk. Artık bundan sonrasında bizler de belediye olarak, en önemlisi bir sürü coğrafi işaretli ürünlerimiz bulunuyor. İnşallah ilk üç içerisine girmemize de artık bir adım mesafe kaldı. Bunu da yaptığımız anda herkes Kastamonu’yu konuşacak.”

Lansman tanıtımının ardından Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Serkan Genç ile diğer davetliler, Kastamonu logosundan hazırlanan kalıp ile bez çanta üzerine taş baskı uyguladı.

