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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Vidinlioğlu’ndan ‘asansör bakım’ uyarısı

İHA

Başkan Vidinlioğlu’ndan ‘asansör bakım’ uyarısı

Kastamonu Belediyesi, binalarda kullanılan asansörlerin yıllık muayenesinin yaptırılması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Asansörlerin yıllık muayenesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıkladığı ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ilgili yönetmelik hükümleri gereği A tipi muayene kuruluşları tarafından yaptırılmasının gerektiğine işaret eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Asansörlerin yıllık periyodik kontrolleri, belediyemizin yapmış olduğu protokol neticesinde 1 Ocak 202131 Aralık 2024 tarihleri arasında ilgili mevzuat hükümlerine göre akredite olmuş A tipi muayene kuruluşu Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş. tarafından yapılacaktır. Yüklenici firmanın görevlendirmiş olduğu teknik personellerin yapacağı kontrol ve muayene çalışmalarına karşılık bina sorumlularının fatura karşılığı ödeyecekleri hizmet bedeli belirlenmiştir. Binanızda bulunan asansörün yıllık kontrolünü gerçekleştirmek üzere ilgili firmaya başvurarak yıllık kontrol talebinde bulunmanız, bakımcı firma personeli nezaretinde gerçekleştirilecek kontrol çalışmaları sırasında muayene personeline yardımcı olmanız, kontrol sonrası raporlarınızı alarak, raporda belirtilen eksik ve hataları gidermeniz ve binanızdaki asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamanız gerekmektedir. İlgili yönetmelik gereği yapılacak bu hizmetin yerine getirilmesinde göstereceğiniz duyarlılık ve işbirliği için şimdiden teşekkür eder, sağlık ve esenlikler dilerim” dedi.

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