Kastamonu’da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde orman yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Çiftkıran köyü Kargacık Mahallesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Giderek büyüyen yangını köylüler fark etti. İhbar üzerine yangına, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile çevre köylerden gelen vatandaşlar müdahale ediyor. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

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