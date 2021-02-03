Pastırma tartışması farklı bir boyut kazandı 'Kastamonu kuru et üretiyor’ diyen Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış’a başkandan ilginç tepki: “Çiğ et yemek isteyen Kayseri pastırmasını alabilir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pastırma tartışması farklı bir boyut kazandı 'Kastamonu kuru et üretiyor’ diyen Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış’a başkandan ilginç tepki: “Çiğ et yemek isteyen Kayseri pastırmasını alabilir”

İHA

Pastırma tartışması farklı bir boyut kazandı 'Kastamonu kuru et üretiyor’ diyen Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış’a başkandan ilginç tepki: “Çiğ et yemek isteyen Kayseri pastırmasını alabilir”

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, ‘Kastamonu kuru et üretiyor’ diyen Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış’a tepki göstererek, “Kayserililer artık Kastamonu pastırmamızı hazmetsin ama çiğ et yemek isteyen Kayseri pastırmasını alabilir” dedi.
Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediye Meclisinde yaptığı konuşmada, geçtiğimiz günlerde ‘Kastamonu kuru et üretiyor’ diyen Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış’ın açıklamalarının akla zarar bir açıklama olduğunu kaydetti.
Konuşmadan önce Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış’ı Kastamonu Pastırmasını tatmaya davet eden Başkan Vidinlioğlu, çiğ et yemek isteyenlerin Kayseri Pastırmasını alabileceklerini belirterek, “Herkesin tercihine saygı duyarız ancak bir il üzerinden açıklama yapmak, tartışma konusu oluşturmak bir başkana yakışmaz. Biz kimsenin malına kötü demiyoruz. Biz, kendi malımıza iyi diyoruz. Kayseri Pastırmasını kötülemiyoruz. Bu bir tercih meselesi. Biz, fabrikasyon üretim yapmıyoruz. O yüzden çok fazla üretimimiz yok. Bizi değerli ve özel kılan da budur zaten. O yüzden tüm dünyadan alıcı buluyoruz. Yapılan ankette Kayseri yüzde 55, Kastamonu yüzde 45 çıktı. Biz bir şey dedik mi? Sizin malınızın adı olabilir. Bizim malımızın tadı var. Kimse kimsenin malını kötüleyerek gündem olmaya çalışmasın. Kayserililer artık bunu kabul edip hazmetsin” ifadelerini kullandı.

“Teleferik için 6 milyon liraya ihtiyaç var”
Geçtiğimiz günlerde Kastamonu’yu ziyaret eden Turizm Bakan Yardımcısının ziyaretini değerlendiren Başkan Vidinlioğlu, şöyle konuştu: “Bu konunun lastik gibi uzamasından ben de rahatsızım. Teleferik için ilgili firma yetkilileri ile de görüştüm. Firmanın teleferik için belediyemizden alacağı rakam hak edişler de dahil yaklaşık 2 milyon lira. Teleferiğin hizmete girebilmesi için gereken rakam ise 6 milyon liradır. Ben de ortada sözleşme olduğunu ve firmanın projeyi bitirmekle yükümlü olduğunu ifade ettim. Ortaya çıkan fark her bir Kastamonulunun parasıdır ve 5 kuruş fazla vermem. Durum bu kadar nettir. MHP tamamlayamazsa projeyi AK Parti tamamlar şeklinde bir açıklama olmuştur. Biz zaten önceki yönetimin tamamlamadığı bir projeyi devraldık. Biz söz verdiğimiz projeyi yaparız ve yarım da bırakmayız. Konuyu Bakan beye de aktardık. Bakanlıktan bir miktar destek alınması yönünde bir görüş ortaya çıktı. Her siyasi parti seçimlerden başarı ile çıkmak ister. Allah ömür verdiği seçmenler de oy verdiği sürece ben burada olacağım”

Botanik Park, Kastamonu Belediyesine tahsis edildi
Vali Enes Yeter döneminde yapılan ancak daha sonraları bakımsızlık nedeniyle işlevini yitiren ve İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan Toklu Tepe Botanik Park, 25 yıllığına Kastamonu Belediyesi’ne tahsis edilmesine karar verildi. Kastamonu Belediyesi, 66 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olan Toklu Tepe Botanik Parkı’nı mesire alanı ve sosyal yaşam alanı olarak yeniden inşa edilecek. Özel Halk Otobüslerinde kartlı sistem için çalışmaların sona gelindiğini belirten Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, birkaç ilgili firma ile yapılacak görüşmenin ardından durumun netleşeceğini söyledi. Başkan Vidinlioğlu, netleşecek duruma göre özel halk otobüsü işletmesinin zam talebine nihai kararın da verileceğini ifade etti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle büyük daralma yaşanan hizmet sektörüne destek olunması amacıyla Kastamonu Belediyesi, yeni bir adım daha attı. Kastamonu Belediye Meclisinde görüşülen karar doğrultusunda mülkiyeti belediyeye ait olan ve belediyenin kiracısı konumunda bulunan iş yerlerinden 3 ay süreyle daha kira alınmamasına karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu’da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
YEREL HABERLER Kastamonu’da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Başkan Vidinlioğlu’ndan ‘asansör bakım’ uyarısı
YEREL HABERLER Başkan Vidinlioğlu’ndan ‘asansör bakım’ uyarısı
Kastamonu için hazırlanan şehir logosunda ‘ayı' figürü kullanıldı
YEREL HABERLER Kastamonu için hazırlanan şehir logosunda ‘ayı' ...
Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz yıl 10 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim ...
Taşköprü’de etkili olan şiddetli fırtına çatıları uçurdu
YEREL HABERLER Taşköprü’de etkili olan şiddetli fırtına çatıları ...
Kaçak avlanan 9 kişiye 12 bin lira idari para cezası
YEREL HABERLER Kaçak avlanan 9 kişiye 12 bin lira idari para cezası
500 yıllık tarih 810 dönüm alanda gün yüzüne çıkıyor 810 dönüm alanda, tarihi konaklarda dönüşüm başlatıyor
YEREL HABERLER 500 yıllık tarih 810 dönüm alanda gün yüzüne ...
Akgöl buz tuttu
YEREL HABERLER Akgöl buz tuttu
30 saat kamera görüntüsü izlenerek yakalanan iki hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER 30 saat kamera görüntüsü izlenerek yakalanan iki ...