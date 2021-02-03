830 yemek çeşidiyle Kastamonu, UNESCO’ya hazırlanıyor

800’den fazla yemek çeşidiyle gastronomi alanında UNESCO'ya dahil olmak isteyen Kastamonu’da çalışmalara hız verildi.

Kastamonu’nun Gastronomi alanında UNESCO'ya olması için düzenlenen “UNESCO Masası” koordinasyon toplantısı Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, KUZKA, KATSO ve diğer sivil toplum kuruluşları katıldı.



Gastronomi şehri Kastamonu, UNESCO için 2023 yılına hazırlanıyor

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu’nun Gastronomi şehri olmasının bu alanda sahip olduğu değerlerin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve turizme sağlayacağı katkı bakımından çok önemli olduğunu söyledi.

Başvuru dosyasının 2023 yılında UNESCO’ya sunulacağını belirten Vali Çakır, “2023 yılında başvuru dosyası UNESCO’ya sunulacaktır. Başvuru dosyası her iki yılda bir kabul edilmektedir. Başvuru, Kastamonu Belediyesi tarafından yapılacaktır. Ülkemizde Afyonkarahisar, Hatay ve Gaziantep Gastronomi şehrinin başvuru dosyası kabul edilmiştir. UNESCO tarafından ciddi ve kapsamlı bir başvuru dosyası beklendiğinden bu toplantıda, UNESCO tarafından neler istendiği anlatılacak ve istenen hususların hangi kurumlar tarafından yerine getirileceği kararlaştırılacaktır” dedi.

Kastamonu’nun gastronomi alanında yeterli potansiyelinin olduğunu söyleyen Vali Çakır, “Gastronomi şehri olunması, turizme sağlayacağı katkı bakımından çok önemlidir. Gastronomi alanında İlimizin yeterli potansiyeli vardır. Ancak, başvuru dosyası uzun soluklu ve disiplinli çalışmayı gerektirmektedir. Gastronomi ve Kültür bağlantısı başvuru dosyasında iyi işlenilmesi gerekmektedir. Adana, Kahramanmaraş, Bursa, Konya, Balıkesir ili de benzer çalışmalara başlamıştır. Bu yüzden bizlerde çok ciddi bir çalışma yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

İki yıl gibi uzun bir sürecin kendilerini beklediğini ifade eden Vali Çakır, şöyle konuştu: “Çalışmalarına başlayacağımız sürecin hak ettiği bir şekilde gastronomi dalında UNESCO'ya dahil olmasının nihai başarı elde edeceği düşüncesiyle çalışmalarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Süreç uzun bir süreç, iki yıl gibi bir süreç gerektiriyor. Bu anlamda yakın işbirliği çok önemli. Hepimizin amacı Kastamonu’yu Dünya’da bu anlamda mevcut barındırdığı atalarımızdan, ceddimizden gelen bu kültürel mirası en azından gastronomi alanındaki mirasının tescillenmesini ümit ediyorum”

Vali Çakır’ın konuşması sonrasında Kastamonu’nun UNESCO çalışmalarının yanı sıra 2023 yılında sunulacak başvuru dosyasında yer alan taleplere ilişkin bir bilgilendirme sunumu yapıldı. Ardından taleplerin hangi kurumlar tarafından yerine getirileceği konusu görüşüldü.



KUZKA, UNESCO çalışmaları için çalışma ofisi tahsis etti

Toplantı sonrasında “UNESCO Masası” üyeleri Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) hizmet binasında oluşturulan çalışma ofisinde incelemelerde bulundu. Ofisin üstleneceği görevler hakkında Kastamonu Valisi Avni Çakır’a bilgi veren KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, ajans tarafından UNESCO çalışmalarına tahsis edilen ofis için gerekli imkânların da sunulduğunu ifade etti.

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