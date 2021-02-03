Kadın girişimcilere yönelik kooperatifçilik anlatıldı

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Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde kadın girişimcilere yönelik kooperatifçilik hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Hanönü Şehit Faruk Karagöz Yatılı Bölge Okulu Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, Hanönü ilçesinde yöresel üretim yapan kadın girişimci ve kadın çiftçilere kooperatifleşmenin getireceği avantajlar anlatıldı. Ayrıca toplantıda katılımcıların soruları da cevaplandırıldı.

Toplantıya Ticaret İl Müdürü Sefa Özata, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon Ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Uğur Ertop, şube personeli Mühendis Ömür Onur, Mühendis Neriman Delge, Mühendis Hicret Serra Çetin ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Eminoğlu katıldı.

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