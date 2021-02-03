Kastamonu şehir logosu yeniden tasarlanacak

Kastamonu'da geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan yeni şehir logosunun, vatandaşlar tarafından beğenilmemesi üzerine yeniden tasarlanmasına karar verildi.

Kastamonu'nun yeni logosu, yeniden tasarlanacak. Konu ile ilgili Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Binlerce yıllık tarihi, özgün kültürü ile kadim bir Türk şehri olan Kastamonu’muza yakışan bir 'Şehir Logosu' belirlenmesi, marka şehir olma sürecinde bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmıştır. 2019 yılı Kasım ayında Valiliğimiz öncülüğünde ulusal düzeyde bir logo yarışması düzenlenmiş, yarışmada birinciliğe layık eser bulunamamıştır. 2020 yılı Mart ayında Valiliğimiz koordinesinde; Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Belediyesi, İl Özel İdaresi, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın katılımı ile Logo Seçim ve Değerlendirme Kurulu oluşturulmuş ve logo tasarımı yaptırılmasına karar verilmiştir. Tasarımı yapılan logolar, Logo Seçim ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenip değerlendirildikten sonra Şehir Logosu olarak ön plana çıkan tasarım, 1 Şubat 2021 günü kamuoyu ile paylaşılmış ve hemşehrilerimizin beğenisine sunulmuştur. Ancak halkımızın beğenisine sunulan logonun üzerinde yapılan tartışma, eleştiri ve öneriler incelendiğinde, farklı bir logo çalışması yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır. Süreç kamuoyuyla tekrar paylaşılacaktır” denildi.

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