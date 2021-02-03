2. Lig: GMG Kastamonuspor: 0 - Bodrumspor: 1

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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında GMG Kastamonuspor, sahasında konuk ettiği Bodrumspor’a 10 yenildi.



Stat: Gazi Stadyumu

Hakemler: Mehmet Ali Özer xx, Mücahit Değermenci xx, Samet Özkul xx

GMG Kastamonuspor: Atakan Akyol xx, Recep Yılmaz x, Oğuzhan Doğan xxx, Birkan Öksüz x (Mustafa Çaylı dk. 75 x), Mert Arabacı xx, Özgür Yılmaz x, Hakan Olkan x, Metincan Cici xx, Hazer Daşçı x, Ömer Faruk Yücel x, Berkan Aydeniz x

Bodrumspor: Egemen Gençalp xx, Süleyman Özdamar xx (Medeni Bingöl dk. 68 x), Orhan Aktaş xx, Muhammet Aran xx, Batuhan Berkay Fındık xx, Erkan Değişmez x (Sergen Yatağan dk. 46 x), Oğuzhan Türk xx, Süleyman Güneş x (Murat Elkatmış dk. 83 ?), Ozan Sol x (Enes Karakuş dk. 69 x), Celal Dumanlı x (Cenk Şen dk. 69 x), Burak Çolak

Gol: Recep Yılmaz (dk. 90+1 k.k.) (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Oğuzhan Doğan, Hakan Olkan, Metincan Cici, Ömer Faruk Yücel (GMG Kastamonuspor), Sergen Yatağan (Bodrumspor)

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