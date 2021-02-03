GMG Kastamonuspor-Bodrumspor :0-1 

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Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)STAT: Gazi

HAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), Mikail Can (xx), Yusuf Susuz (xx)

GMG KASTAMONUSPOR: Atakan (x), Recep (x), Oğuzhan (xx), Metin Can (x), Birkan (x) (Dk.76 Alptekin), Ömer Faruk (x), Hazer (xx), Mert (x), Aydeniz (x), Özgür (x), Hakan (x)

BODRUMSPOR: Erkan (xx), (Dk. 46 Sergen x), Süleyman Özdamar (xxx) (Dk. 68 Medeni x), Oğuzhan (xx), Süleyman Güneş (xx) (Dk. 83 Murat x), Orhan (xx), Ozan (xx) (Dk. 69 Cenk x), Burak (xx), Muhammet (xx), Egemen (xx), Celal (xx) (Dk. 68 Enes x), Batuhan (xx)

GOLLER: Dk. 90+2 Recep (k.k.) (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Ömer Faruk, Alptekin, Oğuzhan, Hakan, Metincan (GMG Kastamonuspor), Sergen (Bodrumspor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, kendi sahasında konuk ettiği Bodrumspor´a 0-1 mağlup oldu.

90+2'nci dakikada Bodrumspor atağında, ceza alanı içerisinde oluşan bir karambolde GMG Kastamonuspor´dan Recep'in ters vuruşunda top ağlara gitti. (0-1)

Karşılaşma 0-1 sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2021-02-03 16:41:15



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