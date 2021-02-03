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GMG Kastamonuspor-Bodrumspor :0-1 

DHA

GMG Kastamonuspor-Bodrumspor :0-1 


Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)STAT: Gazi
HAKEMLER: Batuhan Gültek  (xx), Mikail Can (xx), Yusuf Susuz (xx)
GMG KASTAMONUSPOR: Atakan (x), Recep (x), Oğuzhan (xx), Metin Can (x), Birkan (x) (Dk.76 Alptekin), Ömer Faruk (x), Hazer (xx), Mert (x), Aydeniz (x), Özgür (x), Hakan (x)
BODRUMSPOR: Erkan (xx), (Dk. 46 Sergen x), Süleyman Özdamar (xxx) (Dk. 68 Medeni x), Oğuzhan (xx), Süleyman Güneş (xx) (Dk. 83  Murat x), Orhan (xx), Ozan (xx) (Dk. 69 Cenk x), Burak (xx), Muhammet (xx), Egemen (xx), Celal (xx) (Dk. 68 Enes x), Batuhan (xx)
GOLLER: Dk. 90+2 Recep (k.k.)  (Bodrumspor)
SARI KARTLAR: Ömer Faruk, Alptekin, Oğuzhan, Hakan, Metincan (GMG Kastamonuspor), Sergen (Bodrumspor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, kendi sahasında konuk ettiği Bodrumspor´a 0-1 mağlup oldu.
90+2'nci dakikada Bodrumspor atağında, ceza alanı içerisinde oluşan bir karambolde GMG Kastamonuspor´dan Recep'in  ters vuruşunda top ağlara gitti. (0-1)
Karşılaşma 0-1 sona erdi.  DHA-Spor Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2021-02-03 16:41:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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