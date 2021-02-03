Yoldan çıkan otomobil şarampolde yuvarlandı: 1 yaralı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde yoldan çıkan otomobil şarampolde yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday’da Ali A. (58) yönetimindeki 78 AAP 419 plakalı Lada marka araç, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karacaören köyü yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun altına devrildi. Kaza yapan aracın içinde sıkışan ve hafif şekilde yaralanan sürücü, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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