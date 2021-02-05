Kastamonu-Kayseri arasında pastırma polemiği zam getirdi Kastamonulu üreticiler, pastırmaya zam yaptı Her geçen gün ünlenen pastırma 1 yıl dolmadan 40 lira zamlandı

“Kastamonu pastırması mı, Kayseri pastırması mı?” polemiğinin devam ettiği sırada pastırma üreticileri, durumu fırsata çevirerek zam yaptı. Geçtiğimiz yıl içerisinde iki defa zam gören Kastamonu Pastırmasının fiyatı 140 liradan 180 liraya yükseldi.

Son yıllarda Kayseri ile pastırma rekabetine giren Kastamonu pastırması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü gurmelerin Kastamonu pastırmasını işaret etmesiyle talep görmeye başladı. Ünlü gurme Vedat Milor’un düzenlediği ‘Kayseri pastırması mı? yoksa Kastamonu pastırması mı?’ diyerek düzenlediği anketin ardından Kastamonulular ile Kayserililer tekrar karşı karşıya gelmişti. Kayseri mi yoksa Kastamonu mu? Tartışmalarının devam ettiği sırada Kastamonulu pastırma üreticileri ise yaşanan polemiği fırsata çevirdi. Her geçen gün talep gören ve son yıllarda ülke genelinde adından söz ettiren Kastamonu pastırması, geçtiğimiz yıl iki defa zam gördü.



Önceki zammın üzerinden 1 yıl geçmeden 40 TL zamlandı

Geçtiğimiz yılın başında 140 liradan satılan Kastamonu pastırması, 20 lira zamlanarak 160 liradan satılmaya başlandı. Vedat Milor’un anketinin ardından satışların artmasıyla birlikte halen ‘Kastamonu pastırması mı, Kayseri pastırması mı?’ tartışmaları devam ederken pastırmaya bir zam daha geldi. 20 lira daha zamlanan Kastamonu pastırması, 180 liradan satılmaya başlandı. 150 liraya satılan Ekmeklik Kastamonu pastırması ise, önce 170 liraya ardından da 190 liraya fiyatı yükseldi.



Vatandaşlar zamlara tepki gösterdi

Geçtiğimiz yıl iki defa Kastamonu pastırmasının zamlanması üzerine bazı sosyal medya kullanıcıları ise tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan bazı vatandaşlar, pastırma polemiği devam ettiği sürece Kastamonu pastırmanın daha da zamlanacağını kaydetti.

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