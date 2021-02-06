Çığ altında şehit olan Ufuk Deniz, kabri başında anıldı

Van'da üzerine çığ düşmesi sonucu şehit olan Ufuk Deniz, şehadetinin 1’nci yıldönümünde Tosya'daki kabri başında dualarla anıldı.

Geçtiğimiz yıl 5 Şubat'ta Van'da görevi sırasında çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in, şehadetinin 1’nci yıldönümünde Tosya Şehitliğinde program düzenlendi. Din görevlileri tarafından Şehit Ufuk Deniz ve tüm şehitler için Kur’anı Kerim okundu ve İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı tarafından dua edildi.

Duanın ardından şehidin kabrini ziyaret eden İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, aile ile bir süre sohbet ederek, talep ve isteklerini dinledi. Pişkin, "Kahraman şehidimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, şefaatine bizlerin de nail olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Şehidimizin şahsında tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran, rahmet ve saygıyla yad ediyorum" diye konuştu.



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