Kastamonu’da 112’ye gelen her 4 çağrının 1’i asılsız Türkiye'deki 60'ıncı 112 Acil Çağrı Merkezi açıldı

Kastamonu’da acil çağrıların tek elden yönetileceği "112 Acil Çağrı Merkezi" yeni binasında faaliyete geçti. Merkezin açılışında yapılan bilgilendirmede, geçtiğimiz yıl 112’ye 305 bin 516 çağrının geldiği ve bu çağrılandan 76 bin 250’sinin asılsız olduğu kaydedildi. Buna göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen her 4 çağrıdan 1 tanesinin asılsız olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi kapsamında 81 ilde hayata geçirilecek 112 Acil Çağrı Merkezi, Kastamonu’da yeni binasında hizmete girdi. Binanın hizmete alınmasıyla ilgili düzenlenen törene Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt ve 112 Acil Çağrı Merkezi personelleri katıldı.

Yangın, sağlık, asayiş ve güvenlik gibi durumlarda vatandaşın birden fazla değişik numaralar kullandığını ifade eden Vali Çakır, "Bu durumun ortadan kaldırılması noktasında 81 ilimizde 112 hizmet binalarının modern şekilde kurulması konusunda bir konsept çalışma başlatıldı. İlimiz, Türkiye’de 60’ıncı hizmet noktası olarak 112 hizmet binası devreye alınacak. Bu sayede vatandaşlarımızın zor durumda kaldıklarında tek bir merkeze her konudaki şikayetlerini bu noktaya iletecekler. Burada 88 personel görev yapacak, bunlardan 44 tanesi valiliğimize bağlı personeller olacak” dedi.



4'te 1'i asılsız ihbar

Konuşmaların ardından yeni modern hizmet binasının açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından katılımcılar hizmet binasını gezdi. Vali Çakır ve beraberindekiler, 112 çalışanlarıyla bir süre sohbet ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aynı zamanda törende, 2020 yılı içerisinde 112’ye 305 bin 516 çağrının geldiği ve bu çağrılandan 76 bin 250’sinin asılsız olduğu belirtildi. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarların 4’te 1’inin asılsız ihbar olduğu ifade edildi.

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