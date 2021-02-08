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Kumar masasında yakalanan 9 kişiye 43 bin lira para cezası

İHA

Kumar masasında yakalanan 9 kişiye 43 bin lira para cezası

Kastamonu'da korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak kumar masasında yakalanan 9 kişiye toplam 43 bin 225 TL idari yaptırım uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devrekani İlçe Emniyet Amirliği görevlileri, kapalı alanda kumar oynandığı ihbarı üzerine nöbetçi cumhuriyet savcısından alınan arama kararı ile belirlenen adrese baskın yaptı. Operasyonda korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen kapalı alanda kumar oynayan C.B., S.D., Y. K., M.Ü., S.K., T.S., M.T., C.Ç. ve C.B. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Adreste yapılan aramada kumar parası olduğu belirlenen 9 bin 145 TL'ye, iskambil kağıtları ve yazboz kağıtlarına da el konuldu. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan C.B. hakkında tahkikat başlatılırken, yakalanan şahıslara ise toplam 43 bin 225 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

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