3 mahalleyi boşaltan yangının izleri koyunların üzerinde Kuyudan su taşıyarak üç günlük kuzularını ve evini yanmaktan kurtardı Kastamonu’da ormanlık alanda çıkan yangında 50 hektarlık alan zarar gördü

Kastamonu’nun Abana ilçesinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alınırken, yangından zarar gören vatandaşların ise yaraları sarılmaya çalışılıyor. Yangında sahibinin kovayla su taşıyarak yanmaktan kurtardığı koyunların üzerinde ise yangının izleri kaldı.



Abana ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında 3 ev, 2 samanlık ve 1 ahır tamamen yandı, 2 ev ise zarar gördü. Yangının çıkmasıyla birlikte ilk etapta Abana ilçesine bağlı Çayırcık Mahallesi ile Hacıveli Mahallesi tedbir amaçlı boşaltılırken, yangının giderek büyümesi üzerine Kadıyusuf köyü ile Yeşilyuva köyü de tedbir amaçlı boşaltıldı. Halen yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği Abana ilçesinde yangın kısmen kontrol altına alınırken, rüzgarında etkisiyle yer yer farklı noktalarda yangının çıktığı görüldü.



50 hektar alan zarar gördü

Abana’ya bağlı Çayırcık Mahallesi’nde şiddetli rüzgarın da etkisiyle enerji nakil hatlarından sıçrayan kıvılcımlar sonucunda ormanlık alanda yangının çıktığı tahmin edilirken, yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olan yangın sebebiyle evler yandı, mezarlıklarda zarar gördü. Yangına Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Türkeli, İnebolu, Taşköprü, Kastamonu, Küre başta olmak üzere çevre ilçelerinden ve illerden gelen çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler müdahalelerini sürdürüyor.



“Yangından önce koyunlarımı sonra aracımı kurtardım”

Koyunlarını ve evini kuyudan taşıdığı su ile son anda yanmaktan kurtardığını söyleyen Çayırcık Mahallesi sakinlerinden Mehmet Nuri Akıntürk, “Gece 02.00 sularındaydı muhtar aradı beni, senin orada yangın mı var diye sordu. Ben hemen cama fırladım, camdan baktığımda yangın giderek büyüyordu. Ben hemen dışarıya eşofmanlarımla çıkıp koyunlara koştum. Evvela koyunları çıkarttım, ondan sonra arabam vardı, arabamı aldım, yangından uzak bir yere götürüp bıraktım. Sonra geri gelip yangınla mücadele ettim” dedi.

Taşıma su ile evini yanmaktan kurtardığını belirten Akıntürk, “Abana’dan oğlum geldi, bizim evimiz yanmadı. Biz, uğraş vererek evimizi yanmaktan kurtardık. Evimizin yanında kuyu vardı, kuyudan su taşıma suretiyle eve sıçramadan yangına müdahale ettik ve evimizi yanmaktan kurtardık. Evimizin etrafında bulunan alet, ağaç ve bazı malzemeler yandı. Halen yerinde duruyor” diye konuştu.



“Koyunlarımı ve evimi yanmaktan son anda kurtardım”

“Yangında koyunlarım yanmak üzereydi” diyen Akıntürk, “Koyunları kurtardım. Hatta koyunlarımın üzerinde yangın izleri var. İki tane de üç günlük kuzum vardı. Kuzuları kurtardım. Kendimin de bu arada kaşım ve saçlarımda yandı. Kuyundan kovalarla su taşıdım. Yangını önlemek için” şeklinde konuştu.



“Yangın 50 hektarlık bir alanda etkili oluyor”

Yangının kısmen kontrol altına alındığını ifade eden Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül, “Kısmen şu anda yangın kontrol altına alınmış durumda. Ama ne yazık ki Çayırlık Mahallesinde 3 tane ev tamamen yandı, 2 tane de evin çatısı yandı. Şükrediyoruz ki can kaybımız yok. Tedbir amaçlı Kadıyusuf ve Çampınar köyleri de boşaltılmış durumda. Yaklaşık 50 hektarlık bir alanda yangın etkili oldu. Yangın büyük ölçüde kontrol altında ama yer yer alevleniyor rüzgarın etkisiyle. Dolayısıyla tam olarak kontrol altına alabildiğimizi söyleyemeyiz ama büyük ölçüde kontrolümüz altında. Yangının etkili olduğu Çayırcık Mahallemizde yangını tamamen söndürme çalışmaları sona erdi, soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu anda Hacıveli Mahallemizin ormanlık alanlarında yangın devam ediyor. Oralarda da maalesef yangına müdahale etmeye yollarımız bulunmuyor. Oralarda iş makineleriyle arkadaşlarımız yol açmaya çalışıyor. Yollarımız açılınca oradaki yangınlara da müdahale etme şansımız olacak” dedi.



"Mal kaybı var, ciddi anlamda orman hasarımız var”

Yangından zarar gören vatandaşların yaralarının sarılacağını kaydeden Akgül, “Abana Belediyesi olarak yangının ilk başladığı andan itibaren bütün ekibimizle sahadayız. Sayın Valimiz Kastamonu’dan geldi. Orman Bölge Müdürlüğümüz ve AFAD ekiplerimiz tamamen buradalar. Şu anda yangınla ilgili hasar tespit çalışmaları yapıyoruz ilgili mahallelerimizde. Bunun akabinde AFAD ve diğer kurumlar gerekirse çadır kuracaklar ya da barınma ile ilgili beslenme ile ilgili herhangi bir şey gerekirse buna karşın her türlü hazırlıklarını yapıyorlar. Bu anlamda hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak. Ama mal kaybı var, ciddi anlamda orman hasarımız var” dedi.

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