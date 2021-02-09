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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da sarımsak üreticileri yağmuru bekliyor

İHA

Kastamonu'da sarımsak üreticileri yağmuru bekliyor

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yetişen ve bölge halkının 'beyaz altın' olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağı, havaların kurak gitmesi sebebiyle üreticileri endişelendiriyor. Kurak hava sebebiyle erken dikim yapan üreticiler, yağmur yağmasını bekliyor.
Kastamonu'da 4 bin ailenin geçimini sağladığı Taşköprü sarımsağı, bu sene mevsimin kurak geçmesi sebebiyle üreticiyi düşündürmeye başladı. Her yıl mart ayı içerisinde dikimi gerçekleşen sarımsaklar, bu sene 20 gün kadar erkenden bugünlerde dikilmeye başlandı. Kurak hava sebebiyle erken dikim yapan üreticiler, yağmurun yağmasını bekliyor.

"Barajımızda su yok"
İlçeye bağlı Çanşa köyünde sarımsak dikimi yapan Zekeriye Hızarcı, "Bu içinde bulunduğumuz tarla 3 dönüm. Normal şartlarda biz buradan 3 ton sarımsak alırız ancak yağmur yağmazsa verim düşecek. Barajımızda su yok, dolayısıyla bu tarladan 2 ton bile sarımsak alamayız. Bizde çillenmesi kolay olsun diye erken dikim yaptık" dedi.

"Yağmur yağmazsa sulama yapmak zorundayız"
Bir diğer üretici Kemal Alay ise "Hava şartlarının sıcak gitmesinden dolayı erken dikime başlandı. Yağış olmadığından dolayı tarlaları da yeni hazırladık. 8, 10 güne kadar yağmur yağmazsa sulamamız lazım, eğer sulanamayacak bir yere sarımsak dikmişsek olmaz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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