Kaymakam Pişkin, Atatürk İlkokulu’nu inceledi

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Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 1 Mart 2021 tarihinde açılması planlanan Atatürk İlkokulu’nun yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için yıkılarak yeniden inşa edilen Atatürk İlkokulu hizmet binasının 1 Mart 2021 tarihinde eğitim öğretime açılması planlanıyor. Yapımında sona gelinen Atatürk İlkokulu yeni hizmet binasında incelemelerde bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, binanın eğitime hazır olduğuna dikkat çekerek, ilk ders zilinin 1 Mart’ta çalabilmesi için gerekli çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İncelemelerde Kaymakam Deniz Pişkin’e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci de eşlik etti.

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