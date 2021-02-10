Kaymakam Pişkin, Atatürk İlkokulu’nu inceledi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 1 Mart 2021 tarihinde açılması planlanan Atatürk İlkokulu’nun yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için yıkılarak yeniden inşa edilen Atatürk İlkokulu hizmet binasının 1 Mart 2021 tarihinde eğitim öğretime açılması planlanıyor. Yapımında sona gelinen Atatürk İlkokulu yeni hizmet binasında incelemelerde bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, binanın eğitime hazır olduğuna dikkat çekerek, ilk ders zilinin 1 Mart’ta çalabilmesi için gerekli çalışmaların devam ettiğini söyledi.
İncelemelerde Kaymakam Deniz Pişkin’e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci de eşlik etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Habertürk Akademi
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.