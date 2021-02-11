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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KUZKA iki ayrı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek

İHA

KUZKA iki ayrı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 2021 Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı başvuru sırasında izlenecek sürece dair paydaşları bilgilendirme amaçlı iki ayrı çevrimiçi toplantı gerçekleştirilecek.
KUZKA tarafından sağlanan teknik destekle, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından uygulanacak programın içeriği ile başvuru sürecine ilişkin 12 Şubat 2021 Cuma günü saat 15.00 16:00 saatleri arasında çevrimiçi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek. Program kapsamında gündüz toplantısını katılım sağlayamayanlar için ikinci çevrimiçi bilgilendirme toplantısı ise yine aynı gün saat 20:0021:00 saatleri arasında tekrar edilecektir. 100 kişi ile sınırlı olan çevrimiçi toplantılara katılım için www.kuzka.gov.tr’de bulunan linkten kayıt işlemi gerçekleştiriliyor.
Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra ise toplantı öncesinde KUZKA tarafından gönderilen linkle toplantıya katılım sağlanabiliyor.

İlk dönem başvuruları şubat ayı sonunda sona eriyor
2021 Yılı Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerine sağlanacak destek ile “Kaynak, hammadde ve işgücü verimliliğinin arttırılması, İşletmelerin kurumsal ve yönetimsel becerilerinin geliştirilmesi ve Özel sektöre yönelik faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kurumsal ve yönetimsel becerilerinin geliştirilmesi” amaçlanıyor.
Teknik destek programına “Özel İşletmeler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ile Kooperatif ve Birlikler;” yönetim ve işletme uygulamalarının iyileştirilmesi, organizasyonların performansının artırılması ve kaynak verimliliği alanlarında danışmanlık desteği almak üzere proje başvurusu yapabilecek.
İlk dönem başvuruları 28 Şubat 2021 tarihinde sona eriyor. Proje başvurusu yapmak isteyenler başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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