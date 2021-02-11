Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yardımcısı Işıkgece, tarlada Taşköprü sarımsağı dikti

İHA

Bakan Yardımcısı Işıkgece, tarlada Taşköprü sarımsağı dikti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesini ziyaret ederek tarlada sarımsak dikti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Taşköprü ilçesine bağlı Aşağıçayırcık köyünde düzenlenen sarımsak dağıtım töreni ve sarımsak takip sisteminin tanıtımına katıldı. Burada sarımsak üreticilerine tohum dağıtan Bakan Yardımcısı Işıkgece, ayrıca sarımsak üreticilerini de ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi. Işıkgece, sarımsak dikiminde çalışan yevmiyeci kadın işçilerle birlikte tarlada sarımsak dikti.

"Bu bölge çok özel"
Törende konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, "Yaklaşık 67 yıl öncesinde Taşköprü sarımsağının orijinal halde gelecek nesillere aktarılmasıyla ilgili kendi çapımızda destek vermeye çalışmıştık. Bu yüzden bu bölge benim için özel. Bölgemiz, Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi havası, suyu, toprağı çiftçilerimizin verdiği emeklerle toprağımızın da gücüyle çok değerli sarımsak ortaya çıkıyor. Bu Taşköprü sarımsağının çok daha fazla değer bulması için yıllardır çalışmalar yapılıyor. Daha yapılacak çok işimiz var. 2010 yılında Taşköprü sarımsağına ilk defa Coğrafi İşaret alınırken aslında Türkiye’de coğrafi işaretinde tam olarak fazla bilinmiyordu. Bu yüzden bölgemiz bilindiği üzere gelinen noktada sadece coğrafi işaret almakla kalmamış aynı zamanda Avrupa Birliği ülkeleri içinde coğrafi işaret alarak oradaki raflarda ve reyonlarda yer alacak. Logoyu da üstüne eklemek için son aşamaya gelmiştir" dedi.

"Avrupa'da da kanıtlanacak"
Taşköprü sarımsağının Avrupa’dan coğrafi işaret alarak eşsizliğinin kanıtlanacağını söyleyen Bakan Yardımcısı Işıkgece, "Taşköprü sarımsağı, coğrafi işaret almasıyla reyonlarda üzerinde özel logoyla eşsizliği Avrupa’da da kanıtlanmış olacak. Bundan sonraki hedefimiz ürünümüze katma değer sağlayarak bu ürünü ederinin daha üstünde hak ettiği değere ulaşması ve burada yapılan çok önemli ürünün takip sistemiyle izlenebilirliğinin sağlanması, orijinal tohumun daha fazla bölgeye yayılarak çok daha verimli ve çok daha yüz güldürecek rekoltelere ulaşması için burada önemli iki tane proje yürütülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizlerde bu iki projeye elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Bölge bizler için özel ve önemli bir bölge" ifadelerini kullandı.

"9 milyon tonluk artış oldu"
Geçtiğimiz yıl ekilen ürünlerde iyi bir verim yakaladıklarını söyleyen Işıkgece, "2020 yılında toplamda 9 milyon tonluk bir artış oldu. 124 milyonluk bir üretim gerçekleştirildi. Bu cumhuriyet tarihinde maksimum gelebildiğimiz nokta ama çok daha yapacak işimiz var. Hep birlikte üreticilerimizle, çiftçilerimizle, sanayicilerimizle hep birlikte el ele vererek çiftçilerimizin haklarını daha yukarılara çekmek adına daha yapılacak hepimizin inancı var. Tarımsal hasılada son 2 yılda yüzde 47 artışla 277,5 milyara geldik, bu da bizim için çok önemli bir gösterge. Ülkemizin toprakları bereketli, yapılacak hep birlikte çok daha iyilikler, çok daha iyi rakamlar çıkartacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Taşköprü sarımsağı üretiminde 2019 ve 2020 yıllarında diğer yıllara oranla yüzde 30’luk bir tonaj artışının yaşandığını belirten Işıkgece, "Bu oldukça büyük bir başarı. Bunu çok daya iyi noktalara getirmek adına Sarımsak Takip Sistemi’nin ortaya atılan ve toprakla buluşturacağımız bunun da bizlere son derece katkısı olacak. Taşköprü’nün köprüsü Avrupa’ya ve Dünyaya köprü olsun, bereketli bir yıl diliyorum" dedi.

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal ise "Taşköprü Sarımsağı Takip Sistemini (TSTS) bu yıl uygulamaya koyuyoruz. Taşköprü sarımsağının tarladan sofraya kadar takip edilebilmesini ve tüketiciye sunulmasını amaçlıyoruz" dedi.

“Taşköprü sarımsağının orijinal halini gelecek nesillere aktaracağız”
Vali Avni Çakır da, “Taşköprü sarımsağı denilince ilimizin marka değerinin en güçlü ürünü oluyor. Bu yüzden Kastamonu, 17 tane coğrafi işaret almış ürünü ile Türkiye’de ilk 5’te yer alan illerimizden bir tanesi. İnşallah müracaat ettiğimiz diğer ürünlerimizin de kabul görülmesiyle ilk 3’e gireceğimizi ümit ediyoruz. Taşköprü sarımsağı zaten pazarda eşsiz, bu kapsamda yapılan projeyi çok anlamlı buluyorum. Büyüklerimizden orijinal haliyle emanet almış olduğumuz bu sarımsağı inşallah bizlerde gelecek nesillerimize yaptığımız projelerle orijinal haliyle aktarmış olacağız. Bu konuda Dünya’da gelişmiş olan damak tadına da hitap edecek” diye konuştu.

“Geçtiğimiz yıl 23 bin ton sarımsak üretildi”
Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem de, çiftçilerin üretime katkılarının arttırılması ve gelir düzeylerinin yükseltilmesi için kaynakları en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirterek, “2020 yılında Kastamonu, 23 bin ton üretimle Türkiye birincisi durumundadır. Üretimin 20 bin tonu ise sadece Taşköprü ilçemizde gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de üretilen sarımsağın ilimizde üretilen sarımsağın yüzde 20’si yetiştirilmektedir. 18 adet sarımsak işleme ve paketleme tesisi bulunmaktadır” dedi.

Konuşmalarının ardından Bakan Yardımcısı Işıkgece, sarımsak üreticisi çiftçilere yerli tohum kullandıkları için sertifika takdim etti. Aynı zamanda törende, 16 çiftçiye 425’şer kiloluk yerli tohumdan elde edilen tohumluk Taşköprü sarımsağı verildi. Taşköprü sarımsağı hasat edildikten sonra yerli tohum alan çiftçiler, aldıkları tohumun üzerine yüzde 20 ekleyerek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne teslim edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece: “Ülkemizin sahip olduğu zenginliklerini gelecek kuşaklara bırakmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin ...
KUZKA iki ayrı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek
YEREL HABERLER KUZKA iki ayrı bilgilendirme toplantısı ...
Ayağa kaldırılan atıl vaziyetteki binada ahşap ustaları yetiştirilecek Kastamonu Belediyesi, işsiz vatandaşlar için rehberlik yapacak
YEREL HABERLER Ayağa kaldırılan atıl vaziyetteki binada ahşap ...
Tosya'da kadastro güncelleme çalışmaları değerlendirildi
YEREL HABERLER Tosya'da kadastro güncelleme çalışmaları ...
Kastamonu'da tütün ve kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Kastamonu'da tütün ve kaçak içki operasyonu
Bu konakta yok yok Kastamonu'ya 5 yıldızlı mahalle konağı yapılacak
YEREL HABERLER Bu konakta yok yok Kastamonu'ya 5 yıldızlı mahalle ...
Kaymakam Pişkin, Atatürk İlkokulu’nu inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Pişkin, Atatürk İlkokulu’nu inceledi
Irmakta yaşanan toplu balık ölümleri tedirgin etti Ölü balıkların yaşandığı nehirde inceleme başlatıldı
YEREL HABERLER Irmakta yaşanan toplu balık ölümleri tedirgin ...
İnşaatlardan 1 buçuk ton demir çalan 2 hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER İnşaatlardan 1 buçuk ton demir çalan 2 hırsız ...
Devrekani Belediyesinden 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' etkinliği
YEREL HABERLER Devrekani Belediyesinden 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' ...
Kastamonu TSO, milli eğitime 78 adet tablet teslim etti
YEREL HABERLER Kastamonu TSO, milli eğitime 78 adet tablet teslim ...
Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev kül oldu
YEREL HABERLER Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev kül oldu
Taşköprü sarımsağının ekimi erken başladı
YEREL HABERLER Taşköprü sarımsağının ekimi erken başladı
Taşköprü sarımsağının ekimi erken başladı
YEREL HABERLER Taşköprü sarımsağının ekimi erken başladı
Kastamonu'da sarımsak üreticileri yağmuru bekliyor
YEREL HABERLER Kastamonu'da sarımsak üreticileri yağmuru bekliyor
3 mahalleyi boşaltan yangının izleri koyunların üzerinde Kuyudan su taşıyarak üç günlük kuzularını ve evini yanmaktan kurtardı Kastamonu’da ormanlık alanda çıkan yangında 50 hektarlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER 3 mahalleyi boşaltan yangının izleri koyunların ...
Kastamonu’daki yangın kontrol altına alındı Yangın hakkında bilgi veren Vali Çakır: “Elektrik tellerinden kaynaklandığını tahmin ediyoruz” “Tahminimizden daha az hasarla attık”
YEREL HABERLER Kastamonu’daki yangın kontrol altına alındı Yangın ...
Kastamonu'da 3 ev ve ormanlık alanı kül eden yangın sürüyor Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında 2 köy boşaltıldı
YEREL HABERLER Kastamonu'da 3 ev ve ormanlık alanı kül eden yangın ...
Kastamonu'nun Abana ilçesinde yangın çıktı. Yangın ormanlık alana ve mahalledeki evlere sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor
YEREL HABERLER Kastamonu'nun Abana ilçesinde yangın çıktı. Yangın ...