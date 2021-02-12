Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

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Merkez üssü Kastamonu'nun Karamikmolla Köyü olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre merkez üssü Kastamonu'nun Karamikmolla Köyü olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi ayakta olan vatandaşlar hissetti. Ekipler depremin merkez üssü olan köye doğru hareket etti. Hasarın meydana gelip gelmediğini yönünde çalışmalar sürüyor.

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