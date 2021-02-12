Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem (2)

'ŞUAN İÇİN OLUMSUZ BİR DURUM YOK'Kastamonu'nun Merkez İlçesinde meydana gelen 4.5'lik deprem sonrası Kastamonu Valisi Avni Çakır, DHA Muhabirine açıklama yaptı. Vali Çakır, şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum olmadığını ifade etti. Çakır, yaptığı açıklamada "Şu an için olumsuz bir durum yok çok şükür" dedi.Haber: Gürkan YILMAZ /KASTAMONU,(DHA) DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2021-02-12 07:32:45
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