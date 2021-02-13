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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar kaplanları, kar yağışına hazırlıklarını tamamladı

İHA

Kar kaplanları, kar yağışına hazırlıklarını tamamladı

Kastamonu, Karabük ve Çankırı başta olmak üzere Çorum ve Sinop illerinin de bir kısmına hizmet veren TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü, ağır kış şartları için hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), karkış kesintisiz elektrikenerji iletimi için sahada çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin ana elektrik iletimini sağlayan kamu şirketi TEİAŞ, yoğun kış şartlarında da kesintisiz enerji iletimi için çalışıyor. Bu kapsamda Kastamonu, Karabük ve Çankırı başta olmak üzere Sinop ve Çorum’un da bir kısmına hizmet götüren TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde ülke genelinde etkili olması beklenen şiddetli kar yağışı öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Enerji kesintisinin yaşanmaması için “Kar kaplanları” olarak bilinen ekipler tarafından trafoların bakımları tamamlanırken, trafolar arasında bağlantı sağlayan hatlarda kontrol edildi. Yıl boyunca kesintisiz enerji sağlayabilmek için 24 saat esasına dayalı çalışmalarını yürütülen ekipler, yoğun kar yağışının beklenmesinin açıklanması üzerine araçların bakımlarını da tamamladı. Ayrıca ekipler, herhangi bir olumsuzluk durumunda oluşan arızaya kısa sürede müdahale edebilmek için drone teknolojisini kullanıyor.

“Yoğun kar yağışı öncesinde hazırlıklarımızı tamamladık”
Yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan TEİAŞ 22. Bölge Müdürü Oğuzhan Ayrancı, “Meteorolojiden aldığımız bilgiler doğrultusunda önümüzdeki günlerde yoğun kar yağışları beklenmektedir. Yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek arızaları engellemek adına ekiplerimiz hazır vaziyette beklemektedir. Ekiplerimiz, ayrıca arazide kullanacakların araçların da hazırlıklarını tamamladı. En kısa sürede oluşabilecek arızalara müdahale etmek için görevimizin başında hazır beklemekteyiz” dedi.

En kısa sürede müdahale için göreve hazırlar
Ekiplerin hazır vaziyette arızalara müdahale etmek için beklediğini söyleyen Ayrancı, “TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü olarak ağır kış şartlarında coğrafi bölgelerde oluşabilecek arızalara müdahale etmek açısından ekiplerimiz hazır vaziyette haftanın 7 günü 24 saat beklemektedir. Karadeniz Bölgesinde olduğu gibi Kastamonu ilimizde büyük kar yağışlarına maruz kalabiliyor. Bu yoğun kar yağışlarında oluşabilecek arızaları en kısa sürede müdahale edebilmek için arkadaşlarımız hazır vaziyette beklemektedirler” diye konuştu.

“Trafo ve hat bakımlarımızı tamamladık”
Özellikle trafo ve hat bakımlarını tamamladıklarını kaydeden TEİAŞ Bölge Müdürü Ayrancı, “TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında Kastamonu, Karabük ve Çankırı illerimiz bulunmaktadır. Ayrıca Çorum ve Sinop illerimizin de bir kısmı bizim sorumluluk alanımızda bulunmaktadır. Zorlu ve dağınık bir coğrafyada görev yapıyoruz. Bu yüzden bu bölgelerde oluşabilecek arızalara hat ekiplerimiz ve trafo bakım ekiplerimiz başta olmak üzere diğer ekiplerimizle birlikte müdahale edebilmek için 7/24 hazır vaziyette beklemekteyiz” şeklinde konuştu.

“Aldığımız tedbirler sayesinde daha az enerji kesintisini sağlamaya çalışıyoruz”
Aldıkları tedbirler sayesinde daha az enerji kesintisini sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan TEİAŞ Bölge Müdürü Oğuzhan Ayrancı, “Kastamonu ilimiz, Karadeniz Bölgesinde çok ağır coğrafi şartları içeren bir bölgede bulunmaktadır. Bu açıdan ağır şartlar içerisinde ekiplerimiz ellerinden geldiğince vatandaşımızı enerjisiz bırakmamak için 7/24 çalışmalarını sürdürmektedir. Sadece arıza anında değil tabii ki de, arıza oluşmaması için daha öncesinden de bakım çalışmalarımızla oluşabilecek arızaların önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda oluşabilecek alanlarda arızaları daha öncesinden tespit ederek daha az enerji kesintisi olması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kurum olarak ‘enerjinin gücü’ sloganımızla birlikte elimizden geldiğince enerji kesintilerini en aza indirebilmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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