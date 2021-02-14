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Yıllardır gözü gibi baktığı eşi ve kızına Sevgililer Günü sürprizi böyle oldu Doğuştan engelli Pakize Çevik, 49 yıllık hayat arkadaşı yatalak eşine ilk günkü aşkla bakıyor

İHA

Yıllardır gözü gibi baktığı eşi ve kızına Sevgililer Günü sürprizi böyle oldu Doğuştan engelli Pakize Çevik, 49 yıllık hayat arkadaşı yatalak eşine ilk günkü aşkla bakıyor

Kastamonu’da yaşayan doğuştan engelli Pakize Çevik, 9 yıldır hem yatalak eşine hem de zihinsel ve bedensel engelli kızına ilk günkü sevgiyle bakıyor. Büyük vefa örneği gösteren Çevik, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de 49 yıllık hayat arkadaşı için sürpriz yaparak pasta kesti.
Kastamonu’da yaşayan Mehmet Çevik (80), 9 yıl önce yatağa bağımlı hale geldi. Pakize Çevik (66) ise zamanla konuşma yetisini de kaybeden eşine ilk günkü sevgiyle bakıyor. Kendisi de doğuştan engelli olan Pakize Çevik, eşinin hem eli hem de ayağı oldu. Sevginin ve sadakatin en güzel örneğini gösteren Çevik, eşini kendi elleriyle besleyip, kişisel temizliğini yapıyor. Pakize Çevik, aynı zamanda 40 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli kızı Filiz Çevik’in de ihtiyaçlarını karşılıyor.
Evin tüm ihtiyaçlarını tek başına karşılamaya çalışan Çevik, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de 49 yıllık hayat arkadaşını unutmadı. Çevik, yatağa mahkum eşine Sevgililer Günü sürprizi yaparak, pasta kesti.
Eşi ve kızı için akşama kadar mücadele verdiğini kaydeden Pakize Çevik, bir yandan da hastalıklarla uğraştığını söyledi. 49 yıllık evli olduğunu ifade eden Çevik, "İki tane engelli hastam var. Eşim yatalak. 40 yaşındaki kızım ise engelli. 80 yaşındaki eşim 10 yıldan bu yana yatalak. Elimden geldiği kadar ona bakmaya çalışıyorum" dedi.

"Ömrüm yettiğince bakacağım"
Kendisinin de engelli olduğunu dile getiren Çevik, "Benim de kolumun bir tanesi yok. Eşime ve kızıma çok zor bakıyorum. Eşimi de seviyorum, kızımı da seviyorum. Ömrüm yettiği sürece hem eşime hem de kızıma bakacağım. Allah sağlık ve sıhhat versin" ifadelerini kullandı.

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