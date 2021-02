GMG Kastamonuspor-Mamak FK: 0-0 

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,(DHA) - STAT: Gazi

HAKEMLER: Yunus Dursun (xx), Çağlar Demirkıran (xx), Murat Ercan (xx)

GMG KASTAMONUSPOR: Recep (xx), Oğuzhan (xx) Metin Can (xx), Sefa (xx), Ömer (xx) (Dk. 79 Kerem), Mert (xx) (Dk.56 Birkan x), Faruk (xx), Aydeniz (xx), Hakkı Can (xxx), Özgür (x), Hakan (x)

MAMAK FK: Hüseyin (x), Mahmut (x), Görkem (x), Yiğit (x) (Dk.90+4 Yiğit), Recep (x), Erhan (x) (Dk.45+5 Evra x), Salih (x), Fırat (x), İsmail (x) (Dk.73 Emran x), Ali (x) (Dk.46 Hakan x), Canberk (x) (Dk.46 Berkehan x)

SARI KARTLAR: Oğuzhan, Metincan, Hakkı Can (GMG Kastamonuspor) Salih, Fırat, Mahmut, Görkem, Hüseyin (Mamak FK)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.70 Mahmut (Mamak FK) MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, sahasında konuk ettiği Mamak FK ile 0-0 berabere kaldı.

78´inci dakikada Mamakspor'un ilk etkili atağında Görkem defans arkasına atılan topla kaleci Sefa ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Sefa topu ayaklarıyla uzaklaştırmayı başardı.

Karşılaşma golsüz sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2021-02-14 16:08:34



