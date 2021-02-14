Kastamonu'da yüz yüze eğitime kar engeli

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Kastamonu'da 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitime yoğun kar yağışı beklendiğinden dolayı 1 gün ara verildi.

Kastamonu Valiliği, il genelinde 15 Şubat 2021 Pazartesi günü yoğun kar yağışı beklenildiğinden İl merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarına 1 gün süreyle ara verildiğini açıklarken, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edileceği belirtildi.

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