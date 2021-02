Kastamonu-Bartın karayolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı İstanbul’dan gelen yolcular, kara saplanan otobüste 5 saattir mahsur

KastamonuBartın karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yollarda mahsur kalırken, İstanbul’dan Cide ilçesine yolcu getiren otobüs de kara saplandı. Sürücüler, 5 saattir yolda mahsur kaldıklarını belirterek, karla kapanan yolun bir an önce açılmasını talep ettiler.

Kastamonu’nun Cide ilçesi ile Bartın karayolu üzerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Gece saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle köy yollarıyla birlikte karayolu da ulaşıma kapandı. CideBartın karayolu üzerinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Karla kapanan yolları açmakta Karayolları ekipleri yetersiz kalırken, kar yağışı her geçen saat şiddetini daha da arttırmaya devam ediyor.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. CideBartın karayolu üzerinde özellikle Avara Tepesi ile Hacımahmut yokuşu bölgesinde kar yağışı nedeniyle ulaşım durdu. Çok sayıda araç yolda kaldı. Bazı araçlar ise kayarak kara saplandı.

Ayrıca İstanbul’dan Kastamonu’nun Cide ilçesine yolcu getiren bir otobüs, Avara Tepesinde yolda kayarak kara saplandı. Sabah saatlerinde 06.00 sularında kayan yolcu otobüsü, yaklaşık 5 saattir kurtarılmayı bekliyor. Yolcu otobüsüyle birlikte yaklaşık 30 araçta aynı güzergahta karla kapanan yolda mahsur kaldı.

Yolcu otobüsünün Avara Tepesini geçtikten 1 kilometre sonrasında yolda çok kar olduğu için kayarak kara saplandığını söyleyen yolcular, “Otobüste 3035 civarında yolcu bulunuyor. Otobüs kaydı, zincir taktık yine de çıkamadık. Araçlarımızın bazılarını da traktör çekti. Karayollarının bu işe bir an önce çözüm bulması lazım” dedi.

Saat 06.00’dan beri yolda olduklarını söyleyen sürücüler, “Maalesef kara saplandık. Otobüs de kaldı yolda, bizler de kaldık yolda” dedi.

Ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle zincir takmayan araçların geçişine izin vermiyor.

