Kastamonu’da 613 köy yolu ulaşıma kapandı Kastamonu’da yoğun kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sebebiyle 613 köye ulaşım sağlanamıyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle "Turuncu Kod" uyarısı verilen Kastamonu’da kar yağışı zaman zaman etkisini arttırarak devam ediyor. Kar kalınlığı Ilgaz Dağı mevkiinde 50 santimetre, kent merkezinde 20 santimetre, sahil bölgelerinde ise 40 santimetreye ulaştı. Gece boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle 613 köy yolu ulaşıma kapandı. Sürücülerin kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zorlandığı güzergahta, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yoğun kar yağısı nedeniyle İnebolu ilçesi İkizçay mevkiinde bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri yolu temizlerken araçlar kuyruk oluşturdu. Jandarma ve polis ekipleri şehir girişlerinde tedbir alırken KastamonuAnkara, Kastamonuİstanbul, KastamonuSinop ile Kastamonuİnebolu yolunda tırların geçişine izin verilmiyor.

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